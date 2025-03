26.03.2025 - Baustart am Kinderspielplatz Jaegersstraße

Gute Neuigkeiten für alle Kinder in der Nordstadt – denn bis zum Sommer 2025 werden der Kinderspielplatz und der Bolzplatz an der Jaegersstraße erneuert. Die Arbeiten an den Spiel- und Bewegungsflächen starten in den kommenden Wochen. Neben der Sanierung der bestehenden Anlagen wird zusätzlich der Spielbereich an der Westseite erweitert. Dieser Bereich wird künftig Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene bieten. Dadurch wird eine Gliederung der langgestreckten Fläche mit Angeboten für die verschiedenen Altersgruppen ermöglicht. Im östlichen Abschnitt wird der Kleinkinderbereich angeordnet. Daran schließt sich ein Bereich für Schulkinder an.

Die Baukosten belaufen sich auf ca. 340.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Städtebauförderung des ISEK Bahnhofsumfeld.