26.04.2021 - Digitale Tour – Mit dem Rad entlang des Limes

Die Schülerinnen und Schüler der Arbeitsgruppe „Geschichtswerkstatt“ des Marie-Curie-Gymnasiums Neuss freuen sich über einen Förderpreis in Höhe von 1.000 Euro. Der Beitrag „Mit dem Fahrrad auf den Spuren des römischen Limes – Augmented Reality zum römischen Neuss“ hat die Jury des Wettbewerbs „Kooperation geht digital“ von Bildungspartner NRW überzeugt.

Mit weiteren 1.000 Euro fördert auch die Bürgerstiftung Neuss (Bü.Ne) das gemeinsame Kooperationsprojekt von Clemens Sels Museum Neuss, dem Neusser Fahrrad- und Römerenthusiasten Winfried Kessel und den Neusser Gymnasiasten. Mit Hilfe der App BIPARCOURS entsteht unter der Leitung ihres Lehrers Michael Schmitt eine Radtour entlang der römischen Limesstraße. Mit Elementen von Augmented Reality erläutert sie anschaulich und schülernah an 20 Stationen die römische Geschichte von Neuss.

Die Jury des Wettbewerbs beeindruckte an dem Kooperationsvorhaben besonders die Verknüpfung digitaler Tools mit dem „Er-Fahren“ von Geschichte und der hohe Anteil, der von den Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet wird. Die geplanten Augmented-Reality-Elemente nehmen in besonderer Weise Bezug auf die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler und regen zur Auseinandersetzung mit der Geschichte der eigenen Stadt an. „Mehr kann man aus BIPARCOURS nicht rausholen – das Optimum, wie man diese App einsetzen kann!“, war sich die Jury einig. Ein besonderes Plus ist die Nachhaltigkeit des Projekts: Die digital begleitete Radtour kann auch langfristig von vielen verschiedenen Schülergruppen immer wieder genutzt werden.

(Stand: 26.0.2021/Spa)