26.04.2022 - Baumkommission tagt

Mit dem Neubau der Bogenbrücke an der Nordkanalallee und diversen Baumfällungen im Stadtgebiet beschäftigt sich die Baumkommission in ihrer nächsten Sitzung am, Mittwoch, 27. April 2022, um 16 Uhr. Weitere Themen sind Mitteilungen der Verwaltung zu den Kastanien auf der Kaiser-Firedrich-Straße und einer Bilanz der Februarstürme. Das Gremium tagt vor Ort an der Bogenbrücke auf der Nordkanalallee / Ecke Selikumer Straße unweit des Epanchoirs unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Michael Klinkicht. Alle Unterlagen der Baumkommission sind im Ratsinformationssystem unter https://ris-neuss.itk-rheinland.de/sessionnetneubi/si0057.asp?__ksinr=6105 abrufbar.

(Stand: 26.04.2022, Kro)