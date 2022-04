26.04.2022 - Napoleon-Steine im Stadtgarten restauriert

Die Freunde und Förderer des historischen Nordkanals in Neuss e.V. haben die historischen Napoleon-Steine im Neusser Stadtgarten fachgerecht und sehenswert restaurieren lassen. Klaus Karl Kaster präsentierte das Ergebnis jetzt vor Ort.

Die bisherige Inschrift „NAPOLEON EMPEREUR MDCCCIX“ auf den Steinen wurde durch die Neusser Steinmetzmeisterin Cornelia Pasthor glanzvoll in Gold sicht- und lesbar erstellt. Auf einer Basalt-Stele, aufgestellt durch die Neusser Baufirma Fazlic, erklärt eine Inschrift zudem die Lage und Bedeutung der Steine. Gestaltet und gefertigt wurde sie von der Agentur Blue Moon und durch die Werbefirma Grein. So erschließt sich nun allen aufmerksamen und interessierten Spaziergängern im Stadtgarten der historische Bezug der Steine zum napoleonischen Nordkanal in Neuss.

Der französische Kaiser Napoleon befahl zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Bau des Nordkanals (Grand Canal du Nord) als eine leistungsstarke, 160 km-lange Schiffsverbindung vom Nordseehafen Antwerpen über die Maas bei Venlo bis zum Rhein bei Neuss. Als 1811 die Niederlande an Frankreich fielen, hatte der Nordkanal seine Bedeutung verloren. Der Bau des bereits in großen Teilen fertiggestellten Werkes wurde daraufhin auch in Neuss eingestellt.

(Stand: 26.04.2022, Kro)

