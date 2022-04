26.04.2022 - Städtische Pressestelle neu aufgestellt

Neue Pressesprecherin der Stadt Neuss ist Monika Vienken. Bürgermeister Reiner Breuer stellte die neue Leiterin des Bereichs „Repräsentation, Presse und Kommunikation“ am Dienstag dem Verwaltungsvorstand vor. „Die Anforderungen an die Kommunikation der öffentlichen Verwaltung haben sich geändert. Mit der personellen Veränderung stellen wir zugleich auch unsere Kommunikation nach innen und außen neu auf“, so Bürgermeister Breuer. Neben dem Ausbau der städtischen Kommunikation steht daher auch die dialogisch geführte Bürgerbeteiligung im Fokus der Neuaufstellung. Entsprechende Leitlinien werden derzeit erstellt. Komplettiert wird das neue Führungsduo durch den Stellvertretenden Pressesprecher Marc Bohn. Der gebürtige Neusser war zuvor als Pressereferent für die Stadt tätig.

(Stand: 26.04.2022/Bo)

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto von Bürgermeister Breuer, Frau Vienken und Herrn Bohn.