26.05.2020 - Ausschuss für Umwelt und Grünflächen tagt

Der Ausschuss für Umwelt und Grünflächen beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Sachstandsbericht 2019 zur Lufthygiene in Neuss. Im vergangenen Jahr wurden die vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ermittelten Stickstoffdioxid-Jahresmittelwerte an allen drei Mess-Stationen auf der Friedrichstraße (36 µg/m³), der Batteriestraße (40 µg/m³) und der Krefelder Straße (39 µg/m³) erstmals seit zehn Jahren eingehalten oder unterschritten. Der Grenzwert für die Stickstoffdioxid-Belastung liegt bei 40µg/m³.

Die Verwaltung berichtet außerdem über die städtische Energie- und CO2-Bilanz der Jahre 2014 bis 2018, die Errichtung von öffentlichen Trinkwasserbrunnen, den Baum- und Waldbericht inklusive der Baumfällungen und Ersatzbaumpflanzungen 2018 und 2019 sowie über den Jahresabschluss 2019 der Städtischen Friedhöfe Neuss.

Das Gremium tagt am Mittwoch, 3. Juni 2020, ab 17 Uhr unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Michael Klinkicht im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2.