26.05.2020 - Trumps Amerika und Deutschlands Europa

Die Volkshochschule Neuss als Ort der Begegnung und Diskussion ist zurück: Zum Abschluss des Semesters befasst sich Dr. Andrew Denison am Donnerstag, 18. Juni 2020, 18.30 Uhr, mit "Trumps Amerika, Deutschlands Europa und die Zukunft der transatlantischen Beziehungen". Im Romaneum, Brückstraße 1, Neuss, beleuchtet Denison die Geschäftsgrundlagen der transatlantischen Beziehungen und inwieweit Donald Trump diese geändert hat. Außerdem geht er den Fragen nach, was sich unter einem Präsidenten Biden anders gestalten ließe und welche Auswirkungen die Corona-Krise auf das bilaterale Verhältnis haben könnte. Der Politikwissenschaftler Denison stellt die Situation aus amerikanischer Sicht dar. Die Veranstaltung ist entgeltfrei, wegen der begrenzten Platzzahl ist eine vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de dringend erforderlich. Der Vortrag wird in Kooperation mit der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Neuss e. V. angeboten.