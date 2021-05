26.05.2021 - Clemens Sels Museum Neuss öffnet am Freitag wieder

Dank stabiler Inzidenzwerte unter 100 im Rhein-Kreis Neuss gilt nach der „Bundesnotbremse“ wieder die aktuell gültige Coronaschutz-Verordnung des Landes NRW. Diese macht den Betrieb von Museen unter bestimmten Hygiene- und Verhaltensregeln möglich. Das Clemens Sels Museum Neuss ist daher ab Freitag, 28. Mai 2021, wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Am Samstag, 29. Mai 2021, kann auch das Feld-Haus – Museum für Populäre Druckgrafik wieder besucht werden.

Für einen Besuch im Clemens Sels Museum Neuss oder dem Feld-Haus gelten dabei besondere Vorgaben. Vorab muss ein Zeitfenster gebucht werden. Dies ist über die Homepage des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder dienstags bis samstags, 11 bis 17 Uhr, sowie sonntags, 11 bis 18 Uhr, telefonisch unter 02131/904141 möglich. Über die luca-App werden die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher an der Museumskasse erfasst. Im gesamten Museum besteht zudem die Pflicht, eine medizinische Maske (etwa OP- oder FFP2-Maske) zu tragen.

Alle tagesaktuellen Informationen rund um einen Museumsbesuch finden die Besucherinnen und Besucher auf der Website unter www.clemens-sels-museum-neuss.de.

Aktuell zeigt das Clemens Sels Museum Neuss die gerade erst eröffnete Studioausstellung „Erzähl‘ mir mehr ...! Zeugnisse jüdischen Lebens in Neuss“ anlässlich des Jubiläumsjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ mit persönlichen filmisch dokumentierten Geschichten zu vielsagenden Objekten, die bis zum 15. August 2021 auch im Original zu sehen sind.

Frisch restaurierte Meisterwerke der Sammlung unter anderem von Denis, Roussel und Marées werden in neuer Hängung im Raum für die Symbolisten erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Für einen eigenen Rundgang durch die Dauerausstellungen ist ein Audioguide über einen QR-Code für das eigene Smartphone abrufbar.

(Stand: 26.05.2021/Spa)