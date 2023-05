26.05.2023 - Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Bergheimer Straße gesperrt

Der barrierefreie Umbau der Haltestelle „Moselstraße“ macht eine Sperrung des Konrad-Adenauer-Rings zwischen Moselstraße und Holzheimer Weg in Fahrtrichtung Bergheimer Straße von Montag, 5. Juni, bis Sonntag, 18. Juni 2023, erforderlich. In dieser Zeit wird der Asphalt im Bereich der Bushaltestelle erneuert. Der Verkehr wird über die Jülicher Landstraße und Am Krausenbaum zur Bergheimer Straße umgeleitet, die Moselstraße bleibt aus Richtung Jülicher Landstraße Straße erreichbar. Die Busse der Linien 842 und 848 werden über Jülicher Landstraße, Dreikönigenstraße und Bergheimer Straße umgeleitet, die Haltestelle „Am Baldhof“ entfällt. Nach den Arbeiten muss der Asphalt für etwa eine Woche aushärten, in dieser Zeit wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Weiter Informationen und Lagepläne gibt es unter: https://baustellenradar-neuss.de/