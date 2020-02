26.06.2020 - Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen

Gute Nachrichten für alle Schülerinnen und Schüler, die im Sommer auf die weiterführenden Schulen wechseln: Alle können die gewünschte Schulform besuchen. Es ist damit das zweite Jahr in Folge, dass kein Kind eine andere Schulform besuchen muss. An der Realschule Holzheim werden dabei 71 Schülerinnen und Schüler angenommen. Bei den Gymnasien werden 180 das Gymnasium Norf, je 120 das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und das Nelly-Sachs-Gymnasium sowie 111 das Marie-Curie-Gymnasium besuchen. Im Bereich der Gesamtschulen werden 162 Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschule Norf, 116 an der Janusz-Korczak-Gesamtschule sowie je 108 an der Gesamtschule an der Erft und der Gesamtschule Nordstadt angenommen.

Am Quirinus-Gymnasium und an der Comenius-Gesamtschule ist der Anmeldeprozess noch nicht abgeschlossen. Für die Schülerinnen und Schüler, die an der zunächst gewünschten Schule nicht angenommen werden können oder sich bisher noch nicht angemeldet haben, findet am Quirinus-Gymnasium und an der Comenius-Gesamtschule ein weiteres Anmeldeverfahren statt. Anmeldungen sind hier noch am Dienstag, 3. März 2020, neun bis zwölf Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, sowie Mittwoch, 4. März 2020, neun bis zwölf Uhr und 14.30 bis 16 Uhr, möglich.