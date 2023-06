26.06.2023 - Juli-Programm der Stadtbibliothek Neuss

Der Juli ist in Nordrhein-Westfalen Ferienmonat. Für alle Daheimgebliebenen bietet die Stadtbibliothek ein buntes Veranstaltungsprogramm im "SommerLeseClub (SLC)" und im "24. Literarischen Sommer / Literaire Zomer".

SommerLeseClub

Im SLC werden Kinder und Jugendliche während der Sommerzeit ermuntert, Geschichten zu lesen oder zu hören und sich kreativ mit diesen zu beschäftigen. Auf unterhaltsame und abwechslungsreiche Weise werden dabei die Lesefähigkeiten weiterentwickelt. Alleine oder im Team mit bis zu fünf Personen können alle Altersgruppen teilnehmen und ein Logbuch führen. Der „SommerLeseClub“ kann so zu einer gemeinsamen Aktivität von Familien oder im Freundeskreis werden. Besonderer Höhepunkt ist ein Schreibwettbewerb, den die Stadtbibliothek und der Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ ausgerufen haben und mit dem Kinder und Jugendliche ermuntert werden, ihre Schreibkünste unter Beweis zu stellen. Bis Samstag, 9. September sammelt die Stadtbibliothek die Geschichten von Kindern und Jugendlichen:

-Für Kinder von 6 bis 10 Jahren Geschichten zu dem Motto „Abenteuer Freizeit – dein verrücktestes Ereignis in Neuss und Umgebung“

-Für Jugendliche ab 11 Jahren Geschichten zu dem Motto „Back to your roots – mein schönstes Erlebnis in Neuss und Umgebung“



Nähere Informationen über Termine und Angebote sowie die Anmeldeformulare zu den Veranstaltungen finden sich auf der Website.

24. Literarischer Sommer / Literaire Zomer

Der „24. Literarische Sommer / Literaire Zomer“ gewährt auch in diesem Jahr einen vielseitigen Blick auf die aktuelle deutsche und niederländische Literaturszene. Unter den 55 Veranstaltungen des deutsch-niederländischen Literaturfestivals sind Lesungen und Begegnungen mit Gegenwartsautor*innen, aber auch literarische Spaziergänge in sieben Städten und eine Führung durch das Europäische Übersetzerkollegium. Unter den Gästen sind sowohl vielfach ausgezeichnete Autor*innen, als auch Debütant*innen. Einen Überblick über das diesjährige Programm sowie nähere Informationen zum Erwerb der Tickets gibt die Website.

Auch Erwachsene können sich in die Kindheit am Niederrhein zurückversetzen, in Erinnerungen schwelgen und einen Beitrag zum Schreibwettbewerb „Kindheit am Niederrhein“ der Stadtbibliothek und des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ verfassen. Die Erinnerungen können als Kurzgeschichte, Gedicht, Lied, Briefwechsel, Comic, Bildergeschichte, Fotostory oder in einer anderen originellen Form bis zum 1. September in der Stadtbibliothek eingereicht werden.

Neben diesen beiden Höhepunkten bietet die Stadtbibliothek Neuss im Juli 2023 folgende Veranstaltungen an:

4. Juli 2023: „Spürnasen aufgepasst“ – Detektivworkshop mit Alex Schrumpf

Neugierige Spürnasen im Alter von acht bis zwölf Jahren können am Dienstag, 4. Juli, in der Stadtbibliothek einem echten Detektiv über die Schulter schauen und ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Der Workshop mit Alex Schrumpf beginnt um 11 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber nur nach vorheriger Anmeldung auf der Website möglich.

5. Juli 2023: Literarischer Sommer: „Fluss ohne Grenzen“ – Lesung Mathijs Deen

Am Mittwoch, 5. Juli, wird der niederländische Schriftsteller Mathijs Deen in der Stadtbibliothek erwartet, der um 19 Uhr die Gäste mit seinem Buch “Fluss ohne Grenzen“ auf ein kulturhistorisches Abenteuer vom Ursprung bis zum Ende des wichtigsten europäischen Stroms mitnimmt. Damit wird der „24. Literarische Sommer / Literaire Sommer“ eröffnet. Eintrittskarten sind über Eventim im Vorverkauf erhältlich. Nähere Informationen zur Veranstaltung und den Kartenverkauf über die Website.

6. Juli 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Lieselotte sucht einen Schatz“

Beim Bilderbuchkino „Lesebär“ begeben sich Kinder zwischen zwei und fünf Jahren in der Stadtbibliothek am Donnerstag, 6. Juli, um 15 Uhr mit der Kuh Lieselotte auf eine abenteuerliche Schatzsuche. Vorgelesen wird die Geschichte „Lieselotte sucht einen Schatz“ von Alexander Steffensmeier. Die Teilnahme ist frei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen auf der Website.

7. Juli 2023: Gaming Club: Mario Kart-Rennstrecke

Mit Mario Kart gehen Kinder ab acht Jahren mit ihren Familien im Gaming-Club am Freitag, 7. Juli, ab 16 Uhr mit der Nintendo Switch-Konsole auf die Rennstrecke. Darüber hinaus können an diesem Nachmittag weitere Konsolenspiele getestet werden. Der „Gaming-Club“ im Makerspace der Stadtbibliothek findet in Kooperation mit den Interkulturellen Projekthelden e.V. statt, die Teilnahme ist kostenfrei und setzt keinen Bibliotheksausweis voraus. Um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

12. Juli 2023 – 14. Juli 2023: „Fotokurs im Makerspace - Erzähle deine Geschichte mit Bildern“

Wie Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren interessante Geschichten, spannende Abenteuer und beste Freundschaften bildlich mit der Kamera oder ihrem Smartphone festhalten können, lernen sie in einem Fotokurs der Stadtbibliothek. Auf einer Foto-Tour durch Neuss vermittelt der Fotograf und Designer Peter Roskothen den Teilnehmer*innen vom 12. bis 14 Juli, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, das notwendige Fachwissen. Zum Abschluss präsentieren die Jugendlichen ihre Arbeit und Lieblingsbilder in einer Ausstellung. Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit den Interkulturellen Projekthelden e.V. statt. Für die Teilnahme wird ein Materialbeitrag in Höhe von 10 Euro erhoben. Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Nähere Informationen auf der Website.

17. Juli 2023: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 17. Juli, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr in der Stadtbibliothek, sie ist für Eltern und Babys kostenlos, eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

19. Juli 2023: Literarischer Sommer: „Die Bücher, der Junge und die Nacht“ – Lesung Kai Meyer

Der Schriftsteller Kai Meyer liest im Rahmen des „24. Literarischen Sommers“ am Mittwoch, 19. Juli, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek aus seinem neuen Roman „Die Bücher, der Junge und die Nacht“. In diesem Buch verflicht der Autor drei zeitversetzte Handlungsstränge miteinander zu einer spannenden Familiengeschichte, in der die Leidenschaft zu Büchern eine große Rolle spielt. Eintrittskarten sind über Eventim im Vorverkauf erhältlich. Nähere Informationen zur Veranstaltung und den Kartenverkauf über die Website.

20. Juli 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Die kleine Hexe – Ausflug mit Abraxas“

Zum Bilderbuchkino „Lesebär“ sind Kinder zwischen zwei und fünf Jahren am Donnerstag, 20. Juli, um 15 Uhr in die Stadtbibliothek zur Vorlesegeschichte „Die kleine Hexe – Ausflug mit Abraxas“ von Otfried Preußler, Susanne Preußler-Bitsch und Daniel Napp eingeladen. Die Bilder werden auf einen großen Bildschirm projiziert und die Kinder beim Erzählen in die Geschichte eingebunden. Die Teilnahme ist frei, eine vorherige Anmeldung nicht notwendig. Nähere Informationen auf der Website.

25. Juli 2023: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können im Workshop am Dienstag, 25. Juli, von 16:30 bis 17:30 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ in der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek nutzen. Ein gültiger Bibliotheksausweis wird vorausgesetzt. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

26. Juli 2023: Fantasie-Aliens im Makerspace: Recycling-Workshop und Stop-Motion

Der Recycling-Workshop „Fantasie-Aliens im Makerspace“ am Mittwoch, 26. Juli, bietet Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren und ihren Familien in der Stadtbibliothek die Möglichkeit, einen eigenen Fantasie-Alien zu kreieren. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr können sie mit Recyclingmaterialien lustige, gruselige, fantasievolle oder genial verrückte Aliens basteln, die anschließend in einem Trickfilm zum Leben erweckt werden. Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist allerdings erforderlich. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

Mit diesem Workshop stimmt die Stadtbibliothek auf den Zwischenstopp der MS-Wissenschaft in Neuss ein. Die MS Wissenschaft geht vom 28. bis 30. Juli in Neuss vor Anker und wird in diesem Jahr zum Raumschiff. Die Menschen, die an Bord kommen, können forschen, fragen, diskutieren und vor allem viel entdecken und ausprobieren. Nähere Informationen zur MS Wissenschaft finden Sie hier.

28. Juli 2023: In geheimer Mission durch die Galaxie – Escape Game in der Stadtbibliothek Neuss

In einem spannenden Escape Game können Jugendliche ab 13 Jahren auf einer Reise ins Weltall am Freitag, 28. Juli, in der Stadtbibliothek nicht nur aufregende Abenteuer erleben, sondern die ganze Welt vor einer großen Bedrohung retten. An diesem Nachmittag warten knifflige Rätsel und herausfordernde Suchaufgaben, die am besten in kleinen Gruppen von fünf bis sechs Personen zu lösen sind. Eine Spielrunde dauert ca. 30 Minuten und kann in der Zeit von 13 bis 16 Uhr gelöst werden, die gewünschte Zeit kann mit der Anmeldung bekanntgegeben werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt über die Website.

29. Juli 2023: „Von der Faser zum Papier“ – Papier schöpfen mit Gudrun Linde

In dem Workshop „Von der Faser zum Papier“ am Samstag, 29. Juli, erfahren Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren in der Stadtbibliothek, wie Papier hergestellt wird. Unter der Leitung von Gudrun Linde werden sie selbst Papier schöpfen und ihre eigenen Unikate hervorbringen. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

Ausstellungen in der Stadtbibliothek

Im Erdgeschoss werden die Bücher der Autor*innen, die ihre Werke im Rahmen des 24. Literarischen Sommers / Literaire Zomer vorstellen. Darunter sind sowohl die Bücher aus denen sie lesen, als auch weitere veröffentlichte Titel, die im Bestand der Stadtbibliothek vorhanden sind. Im Geburtstagregal im zweiten Obergeschoss werden Bücher von und über Friedrich Gottlieb Klopstock zu seinem 300. Geburtstag ausgestellt.

