26.07.2023 - Nachbarschaftshilfe für Menschen mit Pflegebedarf

Die Lotsenpunkte der Stadt Neuss und das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz führen gemeinsam einen Kurs zur Nachbarschaftshilfe durch, in dem Interessierte die Grundlagen altersbedingter Erkrankungen, der Kommunikation und der Ersten Hilfe sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen der Nachbarschaftshilfe kennenlernen. Die Teilnehmenden qualifizieren sich durch den Kurs auch dafür, für ihre Nachbarschaftshilfe eine Aufwandsentschädigung von den Pflegebedürftigen zu erhalten, die einen Pflegegrad und somit einen rechtlichen Anspruch auf „Angebote zur Unterstützung im Alltag“ (nach § 45a SGB XI) haben. Für eine möglichst selbstständige Lebensführung benötigen Menschen mit Pflegebedarf häufig nicht nur pflegerische Leistungen, sondern auch Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags.

Der kostenfreie Nachbarschaftshilfekurs findet von Dienstag, 1., bis Mittwoch, 30. August 2023, in Neuss statt. Der Einstieg zum Kurs ist jederzeit bis Dienstag, 22. August 2023, möglich.

Der zwölfstündige Kurs findet im sogenannten Blended-Learning-Format statt. Dies bedeutet, dass sich selbstständiges digitales Lernen mit gemeinsamen Online-Sitzungen und einem Präsenztag zum Abschluss des Kurses abwechseln. Weitere Informationen sowie die genauen Termine erhalten Interessierte von Gudrun Jüttner, die die Lotsenpunkte der Stadt Neuss koordiniert (02131 90-5059, gudrun.juettner@stadt.neuss.de) sowie von Karin Kalina vom Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz, Region Düsseldorf (0211 8922232, karin.kalina@duesseldorf.de).

Grundsätzlich können sich natürlich unabhängig von dem Kurs alle Personen in ihrer Nachbarschaft bei Menschen mit einem Hilfe- und Unterstützungsbedarf engagieren und diesen so dabei helfen, möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden leben zu können und dabei am Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben.