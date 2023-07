26.07.2023 - Neusser Kirmes startet mit Feuerwerk der Schausteller am Freitagabend

Auf Initiative von Bürgermeister Reiner Breuer haben sich der Neusser Schaustellerverein, der Neusser Bürger-Schützen-Verein (NBSV) und die Stadt Neuss darauf verständigt, dass in diesem Jahr das Feuerwerk der Schausteller zu Beginn der Kirmes am Freitagabend stattfindet. Hierüber ist nach Abwägung aller Vor- und Nachteile unter Berücksichtigung des 200-jährigen Jubiläums des NBSV für dieses Jahr Einvernehmen unter den Beteiligten hergestellt worden. Mit der Durchführung am Freitagabend soll – wie auch in anderen Städten - die Kirmeseröffnung um eine weitere Attraktion reicher werden. Dafür entfällt im Gegenzug das Feuerwerk am Dienstagabend zum Abschluss der Kirmes. Bisher kollidierte das Feuerwerk mit der Durchführung des „Wackelzuges“ und des Zapfenstreiches zu Ehren eines neuen Schützenkönigs am Dienstagabend.