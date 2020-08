26.08.2020 - Neues Sonntags-Seminar: Hör-Erlebnisse! Wege zum Erleben klassischer Musik

An drei Sonntag-Vormittagen vermittelt Fabian Bell in der VHS im Romaneum, Brückstraße 1, allen Interessierten Komponisten und Kompositionen aus verschiedenen Perspektiven und schafft so Zugänge zu einem tieferen Verständnis von Stücken der Vokal- und Instrumentalmusik. Neben bekannten Werken von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Richard Wagner widmet sich der Kurs auch der Musik von Komponisten der jüngeren Vergangenheit.

Der Wochenendkurs findet am 27. September, 18. Oktober und 22. November 2020 jeweils um 11 Uhr statt. Das Entgelt beträgt 37,80 Euro, eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich.