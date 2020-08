26.08.2020 - Vorsicht Glas! – Finissage der Sonderausstellung mit den Künstlern und Kinderworkshop

Am letzten Sonntag im August endet in diesem Jahr die laufende Sonderausstellung „Vorsicht Glas! Hinterglasmalerei von August Macke bis heute“ im Clemens Sels Museum Neuss. Dazu bietet das Museum am Obertor einen ganzen Tag Führungen sowie einen Kreativworkshop für Kinder an.

Den Anfang macht Museumspädagogin Dr. Carola Gries mit öffentlichen Führungen jeweils um 11.30 Uhr und 13 Uhr. Die Ausstellung widmet sich anhand ausgesuchter Exponate von August Macke bis zur aktuellen Kunst einer speziellen Bildgattung, die für die Künstlerinnen und Künstler bis heute ein neues kreatives Experimentierfeld eröffnet. Dabei spürt sie mit der Hinterglasmalerei einem ehemals volkskundlichen Medium nach, dessen zukunftsweisende Bedeutung für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts bislang kaum Beachtung geschenkt wurde. Die 60-minütige Führung kostet drei Euro zuzüglich Eintritt.

Um 11.30 Uhr nimmt Museumspädagogin Celia-Maria Schmidt Kinder ab sechs Jahren im Kinderworkshop „Ein leuchtendes Farbenmeer auf Glas“ mit auf eine kreative Reise. Funkelndes Rot, glasklares Blau und spiegelndes Gelb: Das Malen auf Glas intensiviert die Leuchtkraft der Farben. Das inspirierte schon Maler wie August Macke und Heinrich Campendonk. Auch heute noch begeistert die sogenannte Hinterglasmalerei zahlreiche Künstlerinnen und Künstler. Mit einem kleinen Gang durch die Ausstellung erfahren die Kinder mehr über die verschiedenen kulturellen Einflüsse dieser besonderen Kunstform. Natürlich wird Hinterglasmalerei dann auch selbst ausprobiert! Der 90-minütige Workshop kostet vier Euro zuzüglich zwei Euro Materialkosten.

Ein ganz besonderer Rundgang erwartet die Besucherinnen und Besucher um 15.30 Uhr. Kuratorin Dr. Bettina Zeman wird in Anwesenheit der Künstler zu einer letzten exklusiven Führung starten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit im persönlichen Gespräch mit Camill Leberer, Gaby Terhuven und Michael Jäger Fragen zu den Werken zu stellen. Die Kuratorenführung kostet drei Euro zuzüglich Eintritt.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten sich über die geltenden Verhaltens- und Hygieneregeln auf der Homepage des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de zu informieren.

Wichtig: Eine Anmeldung vorab telefonisch oder per E-Mail ist zwingend erforderlich!

Weitere Informationen dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141. Anmeldung telefonisch und per E-Mail an service@clemens-sels-museum-neuss.de.