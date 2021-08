26.08.2021 - Bezirksausschuss Innenstadt

In der kommenden Sitzung des Bezirksausschusses Innenstadt werden sachkundige Bürgerinnen und Bürger verpflichtet und die stellvertretende Schriftführung bestellt. Das Gremium berät über den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle Pomona auf der Steubenstraße (in Fahrtrichtung Stadionviertel) und Straßenbenennungen im Bereich des B-Plans 484 (Augustinusviertel). Weitere Themen sind Mitteilungen der Verwaltung zur Taubenproblematik am Hermannsplatz, der Sanierung der Fahrbahndecke der Einsteinstraße und einem Bericht zum Verkehrsversuch Sebastianusstraße.

Der Bezirksausschuss Innenstadt tagt unter der Leitung der Ausschussvorsitzenden Juliana Conti am Donnerstag, 2. September 2021, um 17 Uhr im Ratssaal der Stadt Neuss, Markt 2. Die vollständigen Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an stephan.milek@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung (ab 20. August 2021) neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



