26.08.2021 - Proberäume für Bands

In der Sitzung vom 16. Juni 2021 hat der Kulturausschuss der Stadt Neuss beschlossen, den aktuellen Bedarf an Proberäumen für Musikerinnen und Musiker in der Stadt Neuss zu ermitteln. In Neuss sind bereits in unterschiedlichen Institutionen Proberäume vorhanden. So verfügt das Kulturforum Alte Post über drei und das Pfarrzentrum Heilig Geist auf der Neusser Weyhe über insgesamt zehn Räumlichkeiten für Proben von Bands oder Einzelkünstlerinnen und -künstlern. Hinzu kommen weitere Alternativen in den Neusser Jugendeinrichtungen. Ein darüber hinaus gehender Bedarf soll mit der nun gestarteten Abfrage ermittelt werden.

Interessierte, die auf der Suche nach einem Proberaum sind, können sich noch bis Sonntag, 12. September 2021, per E-Mail an kulturamt@stadt.neuss.de beim Kulturamt der Stadt Neuss melden und ihren Bedarf hinterlegen. Für die Berücksichtigung des Interesses sind folgende Angaben erforderlich: Name der Band oder der Einzelkünstlerin / des Einzelkünstlers, Vor- und Nachname sowie Geburtsdaten aller Bandmitglieder inklusive der Meldeanschrift, Benennung der erforderlichen Größe des Proberaumes und eine Angabe zur eigenen Vorstellung über die Höhe des Mietpreises.



(Stand: 26.08.2021, Kro)