26.08.2021 - Rheinisches Schützenmuseum

Das Rheinische Schützenmuseum lädt am kommenden Wochenende, an dem eigentlich das Neusser Bürger-Schützenfest stattfinden würde, zu insgesamt drei Führungen ein. Am Sonntag, 29. August 2021, unternimmt Peter Albrecht um 12 Uhr und um 15.30 Uhr einen unterhaltsamen Rundgang Richtung Obertor und Wallanlagen und präsentiert dabei Lieder, Gedichte und Anekdoten rund um das Schützenwesen. Um 14 Uhr führt Museumsleiterin Dr. Britta Spies in einer Kurzführung unter dem Motto „Schützen marschieren durch die Zeit“ durch die Dauerausstellung.

Das Rheinische Schützenmuseum Neuss ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ins Museum ist wie die Teilnahme an den Führungen kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Besuch des Museums und die Teilnahme an den Führungen ist für alle Bürgerinnen und Bürger nur unter Berücksichtigung der aktuellen 3-G-Regel möglich. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



(Stand: 26.08.2021, Kro)

2 Fotos

Bild01: Das Rheinische Schützenmuseum an der Oberstraße (Bild: Rheinisches Schützenmuseum)

Bild02: Blick in die Dauerausstellung (Bild: Rheinisches Schützenmuseum)