26.08.2022 - Artur-Platz-Weg ab 5. September vorübergehend gesperrt

Die archäologischen Untersuchungen der Kanal- und Straßenbaumaßnahme „Grüner Weg“ werden ab dem 5. September ebenfalls auf dem sich anschließenden Artur-Platz-Weg stattfinden.

Um die Beeinträchtigungen im Kreuzungsbereich Berghäuschensweg/Grüner Weg/Artur-Platz-Weg auf ein Minimum zu reduzieren, werden die Kanäle unter der Hauptfahrbahn Berghäuschensweg im Stollenbau erneuert. Im Bereich Artur-Platz-Weg bis ungefähr Höhe Sparkasse Gnadental werden die Kanalarbeiten jedoch in offener Bauweise durchgeführt.

Aufgrund der kurzen Reaktionszeit hat die InfraStruktur Neuss entschieden, die Sperrung des Artur-Platz-Weges um eine Woche, auf Montag den 05. September 2022, nach hinten zu verschieben. „So können sich alle Gewerbetreibenden, Anlieger und Anliegerinnen besser auf die geänderte Situation im Straßenbereich einstellen, entsprechend alle Kunden informieren und Anlieferungen im Vorfeld besser koordinieren“, erklärt Johannes Steinhauer, Vorstand der Infra-Struktur Neuss AöR.

Der Bereich Artur-Platz-Weg wird von der Kreuzung Berghäuschensweg/Höhe Ortsfahrbahn bis in Höhe der Sparkasse Gnadental ab Montag, 05. September 2022 gesperrt werden. Die Arbeiten werden - unter Vorbehalt der archäologischen Arbeiten - voraussichtlich bis Mitte Dezember 2022 abgeschlossen sein. Mit Beginn der Sperrung wird die zukünftige Kanaltrasse im Vorfeld zur eigentlichen Kanal- und Straßenbaustelle archäologisch

untersucht. Die archäologische Untersuchung wandert sukzessive aus Richtung Berghäuschensweg in Richtung Sparkasse Gnadental.

Vom Berghäuschensweg kann in dem Zeitraum nicht in den Artur-Platz-Weg eingefahren werden. Der Parkplatz des Geschäftszentrums in Gnadental ist jederzeit über die Gnadentaler Allee anfahrbar und wird nicht gesperrt. Alle Geschäfte können ebenso jederzeit angefahren und beliefert werden. Auch der Wochenmarkt kann wie gewohnt auf dem Parkplatz stattfinden.

Die Stadtwerke-Busline 854 wird über den Nixhütter Weg und Berghäuschensweg umgeleitet. Die Haltestellen auf der Gnadentaler Allee werden nicht angefahren. Die Umleitungen sind großräumig ausgeschildert. Ausführliche Informationen zu der Baumaßnahme „Artur-Platz-Weg“ und „Grüner Weg“ können im Baustellenradar abgerufen werden.