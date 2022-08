26.08.2022 - Stadtbibliothek im September

Im September ist in Neuss viel los: Neusser Kinderfest, Woche der Nachhaltigkeit, Neusser Umweltmarkt, Europäische Mobilitätswoche, Woche der Kirchenmusik, Themenwoche der Kulturinstitute, Jugendkulturnacht, Kulturnacht und noch vieles mehr. Einige ihrer September-Veranstaltungen hat die Stadtbibliothek in diese Mottowochen eingebunden. Und am Monatsende wird das große Lesefest „Neuss liest“ eröffnet.

Neben den regelmäßig wiederkehrenden Angeboten erwarten Sie folgende Höhepunkte:

Die Kölnerin Autorin Gisa Klönne wird am Donnerstag, 1. September, um 18 Uhr aus ihrem Roman „Für diesen Sommer“ lesen. In der Vater-Tochter-Geschichte verwebt die Autorin Zeit- und Familiengeschichte zu einem Porträt zweier Generationen. Mit großer Wärme erzählt sie von Hoffnung und Scheitern, verpassten Chancen und dem schwierigen Weg bis zur Versöhnung. Die Veranstaltung wird aus dem Sonderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen Aufgeschlagen! gefördert. Der Eintritt ist für Inhaber*innen eines Bibliotheksausweises frei, Gäste zahlen sechs Euro. Bitte melden Sie sich über die Website an.

Jedes Jahr am zweiten September-Wochenende treffen sich landauf, landab Spielbegeisterte – Große und Kleine, Junge und Alte. Auch die Stadtbibliothek Neuss ist in diesem Jahr als Veranstalterin von "Stadt-Land- Spielt!“ wieder mit dabei. Im Rahmen einer Familienzeit am Samstag, 10. September, sind Familien mit Kindern ab vier Jahren ab 11 Uhr zu einer Spiele-Rallye eingeladen. Vor Ort steht eine Auswahl an verschiedenen Brett-, Karten-, Würfel- und Outdoorspielen zum Testen und Ausprobieren bereit. Die Teilnahme an diesem Spieletag ist kostenfrei, doch um Anmeldung über die Website wird gebeten.

Die Angebote der Stadtbibliothek in der Woche der Nachhaltigkeit vom 10. bis zum 16. September 2022

Die Woche der Nachhaltigkeit startet auf dem Freithof mit dem Umweltmarkt am Samstag, 10. September. Auch die Stadtbibliothek wird ab 11 Uhr dort mit einem Stand vertreten sein. Für die kommende Saison möchte sie ihre Saatgut-Bibliothek auffüllen. Deshalb startet sie dort eine Sammelaktion. Wer im Rahmen des Umweltmarktes ein oder auch mehrere Tütchen mit Saatgut aus dem eigenen Garten am Stand der Stadtbibliothek abgibt, sichert sich die Chance auf einen Gewinn. Unter den Saatgut-Spender*innen werden nachhaltige Preise verlost. Am Mittwoch, 14. September, wird die Autorin Susanne Götze um 18 Uhr in der Stadtbibliothek aus dem Buch „Klima außer Kontrolle“ lesen und mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Der Recycling-Workshop „Schrottroboter basteln“ bietet Kindern im Alter von sechs bis neun Jahren am Donnerstag, 15. September, in der Stadtbibliothek die Möglichkeit, einen eigenen Schrottroboter zu kreieren. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr können sie mit Recyclingmaterialien lustige, gruselige, fantasievolle Roboter basteln, die anschließend in einem Trickfilm zum Leben erweckt werden. Filmvorführung mit Diskussion: „Klimafreundlich fahren – Wie geht das?“ - Am Freitag, 16. September, zeigt die Mobilitätsmanagerin der Stadt Neuss, Dahlia Busch, in der Stadtbibliothek um 18 Uhr den Film „Klimafreundlich fahren – wie geht das?“ und stellt anschließend Ideen für die Verkehrswende in Neuss vor. Vom 10. bis zum 28. September ist die Ausstellung „Klima-Wandelt: Wie der Klimawandel die Welt verändert“ zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek im Erdgeschoss zu sehen. Freier Eintritt zu allen Veranstaltungen, die die Stadtbibliothek im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit anbietet. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Im Rahmen der diesjährigen Themenwoche „Neuss Kultur: International!“ wird der Künstler Josef Schoenen den „Zauber des Orients“ am Donnerstag, 22. September, um 18 Uhr in die Stadtbibliothek bringen. In einer szenischen Lesung mit Musik wird er mit seiner Stimme Scheherazade, Ali Baba, Aladin und weitere Figuren der orientalischen Märchen aus 1001 Nacht zum Leben erwecken. Der Eintritt ist für Inhaber*innen eines Bibliotheksausweises frei, Gäste zahlen sechs Euro. Um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

Neusser Kulturnacht / nachtfrequenz22: Reise um die Welt in nur einer Nacht - ein Abenteuer für die ganze Familie

Abenteuerlich, aufregend und erlebnisreich ist das Angebot der Stadtbibliothek in der Neusser Kulturnacht am Samstag, 24. September. In nur einer Nacht können Sie rund um die ganze Welt und zu allen Kontinenten reisen. Dabei lernen Sie das Angebotsspektrum der Stadtbibliothek kennen und können das eine oder andere gleich ausprobieren: Die VR-Brille führt zu einer aufregenden Expedition in die Antarktis, mit Konsolenspielen erleben die Besucher*innen Asien, beim Basteln von Masken verwandeln sie sich in afrikanische Tiere oder bewältigen mit den kleinen Robotern der Bibliothek einen Parcours in Australien - das ist nur ein Ausschnitt der vielfältigen Möglichkeiten im Rahmen der Kulturnacht in der Stadtbibliothek. Im Rahmen der Nacht der Jugendkultur reisen Jugendliche ab 14 Jahren in einem kniffligen Escape-Game nach Amerika. Als Beweis ihrer Reise können sich die Besucher*innen ein Erinnerungsfoto auf den Rocky Mountains, an den Niagarafällen oder mit US-Filmstars machen lassen. Drei besondere Gäste werden an diesem Abend erwartet: Um 17 Uhr werden Geschichten des reiselustigen Hasen Felix in der Stadtbibliothek vorgelesen. Kinder ab drei Jahren und deren Familien begleiten ihn bei seinen Abenteuern in aller Welt. Der Weltenbummler David Münch aus Neuss, der auf seinen Reisen mit seinem Fahrrad 37.000 km zurückgelegt hat, wird um 18 Uhr und dann jeweils zur vollen Stunde Etappen seiner Reise vorstellen und von seinen Abenteuern erzählen. Seine Bildervorträge führen an faszinierende Orte in Europa und Asien und geben einen imposanten Einblick in unvergessene Momente. Der weltbekannte preisgekrönte Neusser Jazzklarinettist Lajos Dudas gibt zusammen mit dem Gastsolist Leonard Jones im Rahmen eines Wandelkonzertes durch die Neusser Kulturinstitute um 18:30 Uhr in der Stadtbibliothek eine Kostprobe seines Könnens. Wer an diesem Abend mindestens drei Kontinente besucht und sich die Einreise mit einem Stempel bescheinigen lässt, kann an einer Verlosung teilnehmen und einen der abenteuerlichen Preise gewinnen. Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei. Das detaillierte Programm kann auf der Website eingesehen werden.

Nach der Sommerpause starten wieder die Einführungen und Sprechstunden zu den digitalen Angeboten der Stadtbibliothek. Zu den bisherigen Smartphone- und Tablet-Sprechstunden werden nun auch Sprechstunden zu iPhones und iPads neu ins Programm aufgenommen. Diese finden zukünftig am vierten Dienstag im Monat statt. Gestartet wird am 27. September um 14:15 Uhr. Dieses Angebot ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung über die Website voraus

Das Lesefest „Neuss liest Navid Kermani“ wird am 29. September eröffnet

Am Donnerstag, 29. September, wird um 19 Uhr das diesjährige Lesefestival „Neuss liest“ mit Navid Kermani eröffnet. Der vielfach ausgezeichnete Autor und Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels wird anwesend sein und sein in diesem Jahr erschienenes Buch „Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen“ im Gespräch mit der Moderatorin Insa Wilke vorstellen. Anmeldungen werden ab Anfang September über das Anmeldeformular auf der Website der Stadtbibliothek entgegengenommen. Im Fokus der Kaffeepausenlesungen wird in diesem Jahr das Buch „Große Liebe“ stehen. Der Roman wird während der acht Nachmittagsveranstaltungen vollständig vorgelesen. Darüber hinaus haben die Gäste an diesen Nachmittagen die Möglichkeit, sich über ihre Leseerfahrungen auszutauschen. Die Kaffeepausenlesungen starten am Freitag, 30. September, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek mit Markus Andrae vom Theater am Schlachthof als Vorleser. Information und Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek.

