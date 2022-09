26.09.2022 - Jetzt für die „West Side Story“ bewerben!

Die „West Side Story“ zählt weltweit zu den beliebtesten Musicals. Dies mag an der genialen Musik von Leonard Bernstein liegen, an der zeitlosen Geschichte um die Rivalität zweier New Yorker Gangs - und natürlich an der tragischen Liebe zwischen Tony und Maria. 1957 in den USA uraufgeführt, kommt die West Side Story 2023 auf die Bühne der Neusser Stadthalle! Die Neusser Musicalwochen – eine langjährige und bewährte Kooperation zwischen der Musikschule der Stadt Neuss und dem Kulturforum Alte Post – haben sich die Rechte gesichert und wollen nun bald mit der Produktion beginnen.

Dazu werden jetzt Mitwirkende ab 15 Jahren gesucht. Die Talente aus Neuss und den umliegenden Nachbarstädten werden im Rahmen der umfangreichen Proben in den Bereichen Gesang, Tanz/Bewegung und Schauspiel von professionellen Künstlerinnen und Künstlern angeleitet. Dieser hochkarätige Unterricht ist kostenlos und somit zugleich eine Art „Gage“ für die Mitwirkenden. Probenbeginn ist Anfang November 2022, die Premiere findet am 9. September 2023 in der Neusser Stadthalle statt, gefolgt von weiteren Aufführungen. Das künstlerische Leitungsteam der Neusser „West Side Story“ besteht aus Ralf Beckers (musikalische Leitung), Hans Ennen-Köffers (Regie) und Tanja Emmerich (Choreographie).

Wer dabei sein möchte, sollte sich diese beiden Sonntags-Termine merken und aktiv werden: Zum Kennenlernen des Leitungsteams, der Inhalte und des Konzeptes findet am 23. Oktober 2022 von 10 bis 18 Uhr ein Schnupperworkshop im Kulturforum Alte Post statt. Die Anmeldung hierfür läuft per E-Mail an schnupperworkshop@neusser-musicalwochen.de. Das Casting zur Produktion schließt sich am 30. Oktober 2022 an. Zwischen 9 und 18 Uhr dürfen die Bewerberinnen und Bewerber - ebenfalls im Kulturforum Alte Post - je zwei vorbereitete Musicalsongs und einen Schauspielmonolog vortragen. Auch dazu kann man sich online direkt im entsprechenden Formular anmelden unter www.neusser-musicalwochen.de/casting/.

Ein Bild für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (( Sie halten Ausschau nach Talenten: Hans Ennen-Köffers (Leiter des Kulturforms Alte Post und Regisseur der Produktion), Ralf Beckers (musikalischer Leiter) und Holger Müller (Leiter der Musikschule Neuss) freuen sich auf die „West Side Story“ in Neuss. Foto: Birgit Wilms))

(Stand 26.09.2022)