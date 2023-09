26.09.2023 - Herbstferienspaß in den Schwimmbädern

Der Countdown zu den Herbstferien läuft. Dabei steht fröhlichen Ferien im Wasser nichts mehr im Wege: Für alle kleinen Schwimmer bieten die Stadtwerke Neuss in den Herbst-ferien wieder „Rettet Fridolin“ an. Sportlich geht es beim Ninja Cross-Wettkampf im Stadtbad zu.

Südbad: Wasserrettung für Kinder

Im Südbad findet am Donnerstag, 5. Oktober, und am Donnerstag, 12. Oktober, das Wasserrettungsprogramm „Rettet Fridolin“ für Kinder statt. Von 10.30 bis 13 Uhr lernen die Kinder gemeinsam mit Stadtwerke-Maskottchen Pinguin „Fridolin", durch Strömungen zu schwimmen oder unter Hin-dernissen durchzutauchen. Die Mitarbeiter im Südbad vermitteln außerdem auf kindgerechte Weise, wie man mit Rettungsgeräten umgeht und Personen im Wasser transportiert. Außerdem erleben die Kinder wie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung funktioniert und können an einem 100-Meter-Zeitschwimmen mit Kopfsprung teilnehmen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab neun Jahren geeignet, die sicher schwimmen können.

Im Preis von 16,50 Euro sind der Schwimmbadeintritt sowie ein Mittagessen und ein Getränk enthalten. Anmeldungen gegen Entrichten der Teilnahmegebühr sind ab sofort an der Kasse im Südbad möglich.

Stadtbad: Ninja Cross-Meisterschaft

Am Sonntag, 8. Oktober, findet von 11 bis 14 Uhr eine Ninja Cross-Meisterschaft für die ganze Familie im Neusser Stadtbad an der Niederwallstraße statt! Geschicklichkeit, Koordination und Muskelkraft sind gefragt, um den Ninja Cross zu bewältigen. Mit dem 23 Meter langen Wasserparcours wird das Stadtbad in wenigen Sekunden zur Wettkampfarena. Herausforderungen über, auf und unter Wasser warten auf die Teilnehmer. Der Ninja Cross im Stadtbad ist angelehnt an die Idee des Ninja Warriors, der sich über jede Art von Hindernissen hangelt, um an sein Ziel zu kommen. Die Wettkämpfe werden nach Altersklassen unterteilt und sind somit für die ganze Familie interessant. Auf alle Gewinner der Neusser Familien Ninja Cross Meisterschaft wartet eine Überraschung.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Extrakosten fallen nicht an, die Teilnahme ist über den Eintrittspreis abgedeckt.

Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Stadtwerke-Maskottchen Fridolin freut sich auf Ferienkinder zum Was-serrettungsprogramm „Rettet Fridolin“ im Südbad, Foto: Stadtwerke Neuss)