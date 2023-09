26.09.2023 - „Nachtsport“ in den Herbstferien

Das kostenlose Sportangebot für Jugendliche findet auch in den Herbstferien wie gewohnt statt. Der „Nachtsport“ bietet Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren, die in Neuss wohnen und keinem Sportverein angehören, die Möglichkeit abends in einem geschützten Rahmen Sport zu treiben. Profi muss dabei niemand sein – die Freude, zusammen mit anderen Zeit zu verbringen und Sport zu treiben, steht im Vordergrund. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle, die Lust haben mitzumachen, sind willkommen. Organisiert wird das Angebot vom Jugendamt der Stadt Neuss in Kooperation mit dem Stadtsportverband Neuss e. V..

Zurzeit werden an drei Standorten drei Sportarten angeboten:

Basketball: freitags von 22.00 bis 24.00 Uhr (Sporthalle Gymnasium Norf, Eichenallee 8, Neuss-Norf)

Fußball: freitags von 22.00 bis 24.00 Uhr (Sporthalle Marie-Curie-Gymnasium, Jostenallee, Neuss-Nordstadt)

Parkour: freitags von 22.00 bis 24.00 Uhr (Sporthalle St. Peter-Schule, Rosellener Schulstraße 9, Neuss-Rosellen)