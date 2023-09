26.09.2023 - Schnellbuslinie SB 53 bleibt bestehen

Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am Freitag, 22. September 2023, der Aufnahme der Schnellbuslinie SB 53 in das reguläre Linienangebot der Stadt Neuss zugestimmt. Die Linie wird demnach unbefristeter Bestandteil des Fahrplanangebots und verkehrt weiter nach dem aktuellen Fahrplan.

Der Streckenweg des SB 53 startet auf Neusser Stadtgebiet an der Haltestelle Moselstraße und führt weiter über die Stadtteile Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten, Rosellen, Allerheiligen sowie Uedesheim nach Düsseldorf, wo der Südpark nahe der Universität die Endhaltestelle ist. Die Schnellbuslinie ist somit eine wichtige Verbindung für die Menschen im Neusser Süden, die den Bus sowohl für Fahrten in nach Düsseldorf als auch in Richtung der nördlichen Neusser Stadtteile nutzen können.

Der Fahrplan des SB 53 mit allen Haltestellen und Abfahrtszeiten kann bei den Stadtwerken Neuss eingesehen werden.

Schnellbuslinie war 2020 im Testbetrieb gestartet

Der SB 53 war im August 2020 als befristete Testphase an den Start gegangen. Pandemiebedingt war die Auslastung bis Sommer 2021 zunächst vergleichsweise niedrig, zeigte aber eine positive Tendenz auf, so dass der Testbetrieb verlängert wurde. Eine weitere Erhebung der Fahrgastzahlen im Juni 2023 zeigte eine weiter gestiegene Nachfrage: Während im Juni 2021 an einem Werktag durchschnittlich 653 Menschen die Schnellbuslinie nutzten, waren es in diesem Sommer 850 Fahrgäste also etwa 30 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor.

Da die Fahrgastdaten zeigen, dass der SB 53 gut angenommen wird, haben die Verwaltungen der beteiligten Städte Düsseldorf und Neuss sowie die Rheinbahn und Stadtwerke Neuss gemeinsam das Ziel verfolgt, die Schnellbuslinie in der aktuellen Form zu verstetigen. Zusammen werden sie die Nutzung der Linie weiter beobachten und gegebenenfalls perspektivisch Anpassungen im Rahmen des Nahverkehrsplans der Stadt Düsseldorf beziehungsweise der geplanten Busnetzuntersuchung in Neuss vornehmen.

Vorab steht noch die politische Beschlussfassung durch den Düsseldorfer Ordnungs- und Verkehrsausschuss an, die für den 18. Oktober 2023 vorgesehen ist. Sollten sich hier noch Änderungswünsche ergeben, werden diese im Rahmen der Liniengenehmigung der Bezirksregierung einvernehmlich abgestimmt.