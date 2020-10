26.10.2020 - Baumkommission

Rund 2,5 Prozent der der Bäume auf den städtischen Friedhöfen in Neuss sind durch die vergangenen Dürrejahre bereits abgestorben oder gelten als absterbend. Daher müssen 196 von rund 8000 Bäumen gefällt werden. Eine Liste mit allen Fällungen berät die Baumkommission in ihrer kommenden Sitzung am Mittwoch, 28. Oktober 2020, ab 16.30 Uhr im Verwaltungsgebäude am Hauptfriedhof. Die Leitung der Sitzung hat Michael Klinkicht.

(Stand: 26.10.2020, Fi)