26.10.2020 - Corona-Pandemie: Zusätzliche Busse im Schülerverkehr

Zum Schulstart nach den Herbstferien stellen die Stadtwerke Neuss weitere Busse für die Stoßzeiten im Schülerverkehr morgens und mittags zur Verfügung. Ab Montag, 26.10, sind bis auf Weiteres acht zusätzliche Busse als E-Wagen im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden von den Stadtwerken in Abstimmung mit der Stadt Neuss bei anderen Verkehrsunternehmen angemietet. „Mit den nochmals aufgestockten Einsatzwagen wollen wir angesichts der derzeit hohen COVID-Ansteckungen proaktiv auf die jahreszeitbedingt wohl auch weiter steigenden Fahrgastzahlen reagieren. Insbesondere im Schülerverkehr kommt es mit Beginn der dunklen Jahreszeit stets zum Wechsel vom Fahrrad in unsere Busse. Unser Bestreben ist und bleibt es, unsere Fahrgäste

sicher und verlässlich in unseren Bussen zu befördern. Weiterhin liegt es aber natürlich auch an jedem Einzelnen mal einen Bus früher oder später zu nehmen, um die Stoßzeiten zu entlasten“, erklärt Uwe Koppelmann, Leiter Bereich Nahverkehr bei den Stadtwerken Neuss.

NE-Linien ab sofort ausgesetzt

Mit Einführung der Sperrstunde ab 23 Uhr für die Neusser

Gastronomie haben sich auch die Stadtwerke Neuss entschlossen, bis auf Weiteres ihre NachtExpress-Linien auszusetzen. „Das betrifft alle Linien vom NE1 bis zum NE6 und soll auch zur Unterstützung der aktuellen Corona-Eindämmungsmaßnahmen dienen“, erläutert Uwe Koppelmann.

Die letzten Fahrten würden auf den regulären Linien dann wie an Wochentagen um 00:10 Uhr ab der Haltestelle „Zolltor“ verkehren. So ist auch für abendliche Besucher der Innenstadt immer noch genügend Zeit, um mit den Bussen der Stadtwerke Neuss nach Hause zu kommen.

Maskenplicht an allen Haltestellen und in allen Bussen

Die Stadt Neuss hat im Zuge der verschärften Corona-Schutzmaßnahmen eine Maskenpflicht auf zentralen Straßen und Plätzen der Neusser Innenstadt erlassen. Die Stadtwerke weisen in diesem Zusammenhang noch einmal drauf hin, dass es an allen Haltestellen auf Neusser Stadtgebiet und in allen Bussen des ÖPNV bereits eine generelle Pflicht zum Tagen einer Mund-Nasen-Bedeckung gibt.

(Stand: 26.10.2020/SWN)