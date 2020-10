26.10.2020 - Stadtbibliothek

Die Website der Stadtbibliothek erfährt aktuell einen Relaunch. Um die letzten Arbeiten am System beenden zu können, ist die Internetadresse www.stadtbibliothek-neuss.de am Montag, 2. November 2020, nicht erreichbar. Ab Dienstag, 3. November, wird die Website in völlig aktualisiertem Design unter gleicher Domain wieder zur Verfügung stehen. Die gefragtesten Funktionen der bisherigen Website werden auch zukünftig zur Verfügung stehen. „Das Wunschbuch wird von unseren Kundinnen und Kunden gerne genutzt, um uns Medienwünsche mitzuteilen“, weiß Bibliotheksleiterin Claudia Büchel zu berichten. „Das wird zukünftig unter „Bibliothek A-Z“ zu finden sein“, ergänzen Birgit Wolf-Bartz, Peter Vogel und Katrin Luchs, die für das Homepage-Projekt in der Stadtbibliothek zuständig sind. Um den Zugriff auf das Online-Konto und die Mediensuche zu erleichtern, gibt es direkt auf der Startseite die Links zum „Katalog“, „Ausleihkonto“ und der „Onleihe“ (virtuelle Zweigstelle mit elektronischen Medien zum Download).

Mit der Freischaltung der neuen Oberfläche wird die finale Phase eines längeren Prozesses in Gang gesetzt, um die Barrierefreiheit der Bibliothekswebsite prüfen zu lassen. Erst nach Freischaltung des neuen Layouts ist es möglich, den abschließenden Test durchführen zu lassen, der bescheinigt, dass die Website nicht nur barrierearm ist, sondern barrierefrei nach den aktuellen Kriterien der BITV 2.0 (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung) ist. Mit der BITV wurden die Vorgaben der EU-Richtlinie 2016/2102 über die Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen in deutsches Recht umgesetzt.

Der Relaunch der Website wird gefördert mit Bibliotheksfördermitteln des Landes NRW und erfolgt in Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Agentur anatom5, die über langjährige Erfahrung im Bereich der digitalen Barrierefreiheit verfügt. „Für ein hohes Maß an Barrierefreiheit spielt neben den vielen technischen und inhaltlichen Vorgaben der BITV auch die Usability eine große Rolle. Deshalb wurde für den neuen Internetauftritt auch an der Struktur und der Benutzerführung gearbeitet. Vor allem die Wege zu den zentralen externen Services wurden deutlicher differenziert. Gleiches gilt auch für die vielen eigenen Angebote der Stadtbibliothek Neuss. Denn die Bibliothek ist vor allem ein Treffpunkt für den Austausch, kulturelle Bildung und Lernen – eben ein Lernort. Das spiegelt sich im neuen Auftritt wider“ freut sich Jörg Morsbach, Geschäftsführer der Agentur anatom5.

(Stand: 26.10.2020, Fi)