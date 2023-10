26.10.2023 - Stadtwerke Neuss warnen vor Telefonbetrügern

In Neuss sind derzeit offenbar wieder verstärkt Vertriebsmitarbeiter fremder Energieversorger aktiv, die versuchen, Kunden der Stadtwerke Neuss mit unlauteren Methoden und Falschaussagen zum Abschluss eines Energieliefervertrages zu bewegen. Demnach sollen Anrufer in der Manier sogenannter Drücker am Telefon behaupten, im Auftrag der Stadtwerke als Subunternehmer zu arbeiten. „Dem ist nicht so. Ziel ist ganz offensichtlich Daten unserer Kunden zu erschleichen“, so Christiane Koppelmann, Abteilungsleiterin Privat- und Gewerbekunden der Stadtwerke Neuss.

„Sollte es weitere Fälle geben, in denen Personen per Telefon fälschlicherweise angegeben haben, Mitarbeiter der Stadtwerke Neuss zu sein oder in deren Auftrag zu handeln, bitten wir unsere Kunden, sich umgehend zu melden“, erklärt Rechtsanwältin Annika Pennekamp-Jost aus der Konzern-Rechtsberatung der Stadtwerke. Hinweise nimmt selbstverständlich auch die Neusser Polizei entgegen unter Telefon: 02131-3000.

Alle Kunden, die Hilfestellung bei der Rückabwicklung etwaig geschlossenen Verträge wünschen, können sich gerne an die Stadtwerke Neuss wenden. Hierfür steht sowohl die kostenlose Hotline 0800 – 5310 135 als auch die E-Mail-Adresse energieabrechnung@stadtwerke-neuss.de zur Verfügung.