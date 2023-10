26.10.2023 - Stadtwerke verlosen Kindergeburtstage im Südbad

1923 – 2023: Die Stadtwerke Neuss blicken in diesem kommenden Jahr auf ihr 100jähriges Bestehen zurück. Dies nehmen die Stadtwerke zum Anlass, um mit den Neusserinnen und Neussern über das Jahr verteilt, Monat für Monat, mit einzelnen Aktionen zu feiern. Im November haben Familien die Möglichkeit, exklusive Kindergeburtstage im Südbad zu gewinnen.

Kindergeburtstage im Südbad am 11. und 25. November zu gewinnen

Kinder, die zuletzt oder in diesen Tagen Geburtstag haben, können sich freuen. Sie haben schließlich gute Chancen vom aktuellen Jubiläumsangebot der Stadtwerke Neuss zu profitieren. Der Neusser Badbetreiber verlost zwei Kindergeburtstage im Südbad in Reuschenberg. Am 11. November oder am 25. November (jeweils am Nachmittag) können zwei Geburtstagsgruppen für Kinder ab 7 Jahren, die bereits sicher schwimmen können, im Südbad feiern. Bis zu 12 Freundinnen und Freunde können auf der exklusiven Gästeliste des Geburtstagskindes stehen. Zum Programm an den beiden Samstagnachmittagen gehört der große, aufblasbare „Aquatreck“ ebenso wie ein einstündiges Animationsprogramm für die Kinder. Auch für Getränke und Snacks für die jungen Partygäste wird gesorgt sein. Und vielleicht schaut auch Pinguin „Fridolin“ mal vorbei. Die Bewerbungsfrist endet am 5. November. Alle Infos unter www.stadtwerkeneuss.de/stadtwerke-magazin. Dort findet sich auch das entsprechende Kontaktformular.

Jeden Monat eine Geburtstags-Aktion

Von Januar bis Dezember können sich die Neusserinnen und Neusser in jedem Monat über eine konkrete Geburtstags-Aktion freuen. Den Auftakt machte im Januar das Südbad der Stadtwerke in Reuschenberg. Es folgten Aktionen in der Eissporthalle, ein großes Stadtwerke-Frühstück April eine Gewinnspielaktion um das DeutschlandTicket und zuletzt die finanzielle Förderung beim Kauf von energieeffizienten Haushaltsgeräten für Stadtwerke-Energiekunden. Die einzelnen Aktionen werden jeweils kurzfristig kommuniziert und können hier www.stadtwerke-neuss.de/jubilaeum jederzeit nachgelesen werden.