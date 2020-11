26.11.2020 - 6,4 Millionen Euro für Schulen

Gleich drei Zuwendungsbescheide für Digitalisierungsmaßnahmen an Neusser Schulen in Höhe von mehr als 6,4 Millionen Euro aus Förderprogrammen von Bund und Ländern erreichten in den vergangenen zwei Wochen das Neusser Rathaus.

Mit 4,8 Millionen Euro aus dem DigitalPakt NRW, inklusive eines zehnprozentigen städtischen Anteils, werden Infrastrukturmaßnahmen an den Neusser Schulen gefördert. Für den Abschluss der Inhouse-Vernetzung wurden 1,5 Millionen Euro bewilligt, für die Ausstattung aller Unterrichtsräume mit Präsentationstechnik 3,3 Millionen Euro. Weitere 948.000 Euro werden aus dem Sofortausstattungsprogramm von Bund und Länder für die Ausstattung von bedürftigen Schülerinnen und Schülern mit insgesamt 2.632 iPads verwendet. Auch hier liegt der städtische Anteil bei zehn Prozent. Die Schulen haben einen Bedarf von insgesamt 3.160 Endgeräten zurückgemeldet. Um den gemeldeten Bedarf vollständig decken zu können, hat die Stadt die Bestellung um weitere 568 iPads aus eigenen Mitteln auf 3.200 Geräte aufgestockt.

Für die rund 1.400 Lehrkräfte an den Neusser Schulen werden aus dem Förderprogramm Endgeräte für Lehrkräfte von Bund und Ländern mit einem Volumen von 688.000 Euro mobile Endgeräte beschafft.



(Stand: 26.11.2020/Stgl)