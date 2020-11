26.11.2020 - Adventskalender in Stadtbibliothek

Bis Ende November können in der Stadtbibliothek noch die Laternen der Dreikönigenschule und der Münsterschule bewundert werden. Im Dezember startet die nächste Aktion, die der Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ gemeinsam mit der Stadtbibliothek und ihren Kooperationspartnern geplant hat: Kinder der Neusser Kindertageseinrichtungen gestalten Fensterbilder mit weihnachtlichen Motiven, die in den Fenstern der Kinderbibliothek angebracht werden. Jeden Tag im Advent wird ein solches „Türchen“ mit einem Fensterbild geöffnet, sodass an Weihnachten 24 Fenster geschmückt sein werden. Die Aktion wird auch über die Social-Media-Kanäle der Stadtbibliothek begleitet, wo jeden Tag das aktuelle „Türchen“ gepostet wird.



(Stand: 26.11.2020/Stgl)