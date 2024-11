26.11.2024 - Jugendhilfeausschuss tagt

Über die Angebote der Drogenhilfe in der Stadt Neuss ab dem Jahr 2025 berät der Jugendhilfeausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 28. November 2024. Darüber hinaus berichtet die Stadtverwaltung zum runden Tisch „Extremistische Agitation“.

Die Sitzung wird von der Ausschussvorsitzenden Susanne Benary geleitet und beginnt um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses (E.260). Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung-