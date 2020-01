27.01.2020 - Offener Treff für Angehörige von Suchtkranken

... findet am Montag, 3. Februar 2020, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr statt. In der Jugend- und Drogenberatung Neuss, Augustinusstraße 21, finden Angehörige Unterstützung und die Möglichkeit sich zu informieren, auszutauschen und neue Wege zur Bewältigung kennen zu lernen. Der Offene Angehörigentreff findet an jedem ersten Montag im Monat statt und ist ein gemeinsames Angebot der Suchtkrankenhilfe der Caritas Sozialdienste Rhein Kreis Neuss GmbH und der Jugend- und Drogenberatung der Stadt Neuss. Weitere Termine sind 2. März, 6. April, 4. Mai und 8. Juni 2020.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um telefonische Anmeldung unter 02131/889170 oder 02131/5237923 wird gebeten, eine spontane Teilnahme ist aber jederzeit möglich.