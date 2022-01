27.01.2022 - Baumaßnahme auf der Further Straße früher beendet

Im Bereich der Further Straße 133 wurde in dieser Woche durch die Stadtwerke Neuss ein Hydrant ausgetauscht. Die Arbeiten sollten insgesamt zwei Wochen andauern, sind nun aber früher beendet als geplant. Die Umleitungen werden im Laufe des morgigen Vormittags aufgehoben.



Die Stadtwerke-Buslinien 841, 843, 844, 851 und 852 fahren voraussichtlich am 28. Januar ab 12 Uhr wieder ihren normalen Linienweg. Alle Informationen zu Baumaßnahmen finden sich auch online unter www.baustellenradar-neuss.de.