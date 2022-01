27.01.2022 - China-Tag

Anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes veranstaltet die Volkshochschule der Stadt Neuss am Samstag 5. Februar 2022, 19.30 Uhr, zum fünften Mal den China-Tag. Im chinesischen Kalender beginnt das „Jahr des (Wasser-)Tigers“. Wegen der Corona-Pandemie wird der China-Tag in diesem Jahr in verkürzter Form ausschließlich am Abend in Präsenz durchgeführt. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Reiner Breuer und den chinesischen Generalkonsul Haiyang Feng im Pauline-Sels-Saal des Romaneums, Brückstraße 1, stimmen Sopranistin Jihong Schmutter-Yao und Pianistin Xin Yue Gao musikalisch ein. Anschließend hält Prof. Dr. Dagmar Schäfer, Direktorin am Max-Planck-Institut Berlin für Wissenschaftsgeschichte, den Festvortrag „Wissensgesellschaft China - Fremdes und Eigenes und das lange Erbe des Pax Mongolica“

Im Romaneum gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht am Sitzplatz. Damit auch Interessierte, die nicht vor Ort teilnehmen, ist eine Übertragung per Live-Stream geplant. Der China-Tag ist eine Kooperationsveranstaltung der Volkshochschule der Stadt Neuss mit der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Neuss und dem Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss. Die Moderation übernimmt Ludger Baten von der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft.

(Stand: 27.01.2022/Spa)