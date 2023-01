30.01.2023 - Sprechzeiten zu Karneval

Das Rathaus ist am Donnerstag, den 16. Februar 2023 (Altweiber) von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Sprechzeit von 12 bis 18 Uhr entfällt an diesem Tag. Am Freitag, den 17. Februar 2023, bleibt es bei der üblichen Sprechzeit von 8 bis 12.30 Uhr. Am Samstag, den 18. Februar 2023, ist das Bürgeramt geschlossen. Die Stadtbibliothek hat bis 18 Uhr für die Bürger*innen geöffnet, das Personal ist jedoch nur bis 14 Uhr an diesem Tag vor Ort bzw. erreichbar. Am 20. Februar 2023 (Rosenmontag) ist die Verwaltung geschlossen.