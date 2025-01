27.01.2025 - Zweite Saison auf Neusser „GemeinschaftsAcker“ startet

Der Neusser „GemeinschaftsAcker“ an der Ecke Engelbertstraße/Plankstraße geht in die zweite Saison. Bereits im letzten Jahr waren von April bis Oktober viele Familien, Anwohner*innen, Kitas, Grundschulen und Rentner*innen auf dem Acker gemeinsam aktiv. Wer in diesem Jahr dabei sein will, ist herzlich zum „AckerKennenlernen“ am Mittwoch, 12. Februar 2025, von 17 bis 19 Uhr, in der Burgunderschule (Burgunderstraße 1) eingeladen. Interessierte können unverbindlich vorbeikommen, gemeinsam das AckerJahr planen und ihre Wünsche und Ideen einbringen.

Auf dem GemeinschaftsAcker können alle gemeinschaftlich ackern und verschiedene Gemüsearten nach ökologischen Kriterien anbauen. Geplant sind zusätzlich Veranstaltungen und Workshops für Kinder und Erwachsene sowie regelmäßige Ackersprechstunden zur gemeinsamen Beetpflege und Vermittlung von gärtnerischem Wissen. Schulen und Kitas können auf dem GemeinschaftsAcker Bildungsangebote umsetzen und es sollen auch Begegnungsabende und Kooperationen mit lokalen Initiativen stattfinden. Dazu kommen digitale und analoge Bildungsmaterialien zu den Themen nachhaltiger Gemüseanbau, Konsum und gesunde Ernährung.

Die Stadt Neuss möchte sich in Zukunft noch stärker gegen Lebensmittelverschwendung engagieren – und nimmt deshalb am Projekt „GemeinschaftsAcker“ des Vereins Acker e.V. teil. Bei dem Projekt geht es darum, dass Neusser*innen gemeinsam Gemüse anbauen und mehr über Ernährung und Nachhaltigkeit lernen.

Weitere Infos zum Gemeinschaftsacker in der Nähe gibt es unter https://www.acker.co/gemeinschaftsacker. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Ein Foto vom Neusser GemeinschaftsAcker aus 2024 finden Sie in unserem Bildarchiv.