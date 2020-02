27.02.2020 - Sozialausschuss berät über zwei neue Lotsenpunkte

... 2017 bis 2019 ihre Arbeit aufgenommen. Zwei weitere Standorte konnten nun mit dem Lotsenpunkt in Reuschenberg in Kooperation mit dem DRK Kreisverband Neuss und mit dem Lotsenpunkt in der Nordstadt in Kooperation mit der St. Augustinus Gruppe gefunden werden.

Der Hauptsitz des DRK Kreisverbandes Neuss auf der Veilchenstraße 8 ist aufgrund seiner Lage in Neuss-Reuschenberg ein bekannter und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbarer Standort. Ein weiterer positiver Faktor ist, dass an dem Standort Angebote der Familienbildung des DRK auch explizit für ältere Menschen stattfinden. Das St. Augustinus Memory-Zentrum (AMZ) auf der Steinhausstraße 40 ist eine etablierte Einrichtung, die sich die stationäre und ambulante Versorgung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen zum Ziel gesetzt hat. Mit vielen Unterhaltungs-, Sport- und Essensangeboten soll das Haus explizit Anlaufstelle für Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils sein.

Am Mittwoch, 4. März 2020, berät der Sozialausschuss über die beiden Lotsenpunkte und weitere Themen, wie den Energiesparcheck der Verbraucherzentrale, den Sozialbericht 2019 und den Wohnungsmarktbericht 2018. Das Gremium tagt um 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses. Die Leitung hat der Ausschussvorsitzende Karlheinz Kullick.