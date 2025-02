27.02.2025 - Prinz Robert I. und Novesia Laura I. besuchen die Nachbarschaftstreffs

Das Neusser Prinzenpaar bringt Karnevalsstimmung in die Nachbarschaftstreffs des Neusser Bauvereins. Auch in diesem Jahr führt die traditionelle Tour das amtierende Prinzenpaar Prinz Robert I. und Novesia Laura I. mitsamt Gefolge zu verschiedenen Nachbarschaftstreffs, um die Mieterinnen und Mieter auf die kommenden närrischen Tage einzustimmen.

„Wir wollen Euch etwas Karneval vorbeibringen“, rief Novesia Laura I. den anwesenden Jecken im Treff MARIBU an der Marienburger Straße zu. Die Begeisterung war groß, denn für Novesia Laura I. war dieser Ort mit persönlichen Erinnerungen verbunden: „Hier habe ich noch vor einigen Jahren mit der Stadt- und Prinzengarde Neuss trainiert.“ Mit einem dreifachen „Ons Nüss Helau“ verabschiedete sich das Prinzenpaar von den fröhlich geschmückten Räumlichkeiten des MARIBU, wo Einrichtungsleiterin Alice Klingen, Ehrenamtlerin Afshari Afrooz und die närrisch verkleideten Mieter das Paar mit großem Applaus verabschiedeten. „Es war uns eine große Ehre, hier zu sein“, betonte Prinz Robert I., bevor es weiter zum nächsten Treffpunkt ging.

Besuch im Treff 20 – Ein herzlicher Empfang

Auch in der Südlichen Furth, im Treff 20, warteten bereits Einrichtungsleiterin Roxanne Hippe, Ehrenamtler und zahlreiche Mieter auf das Prinzenpaar. „Überall werden wir so herzlich empfangen. Das freut uns sehr. Wir bringen gerne den Karneval vorbei – auch in die Kitas oder Nachbarschaftstreffs“, rief Novesia Laura I. den Gästen zu. Höhepunkt des Besuchs im Treff 20 war die Verleihung des Prinzenpaar-Ordens an zwei besonders engagierte Ehrenamtlerinnen: Helga Leupers und Anni Krosch wurden stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer ausgezeichnet, die sich das ganze Jahr über für den Treff und seine Besucher einsetzen. „Wir sind dankbar für die Arbeit der Ehrenamtler, die viele Angebote und Aktionen im Treff erst ermöglichen“, sagt Einrichtungsleiterin Roxanne Hippe.

Ein Zeichen der Gemeinschaft und Tradition Der abschließende Besuch führte Prinz Robert I. und Novesia Laura I. mit ihrem Gefolge in den Treff 55 an der Hülchrather Straße. Dort erwartete sie ein närrisches Karnevalsfrühstück, begleitet von fröhlicher Musik und ausgelassener Stimmung. Besonders die Kinder des Familienzentrums Weckhoven ließen es sich nicht nehmen, das Prinzenpaar mit einem Konfettiregen und fliegenden

Luftschlangen willkommen zu heißen.

„Karneval bringt Freude und verbindet. Wir sind alle bunt wie der Konfettiregen“, bedankte sich Prinz Robert I. bei den Mietern für die freundliche Aufnahme und das fröhliche Miteinander. Gemeinsam wurde geschunkelt, gelacht und die Vorfreude auf die kommenden Karnevalstage geteilt.

Mit dem traditionellen „Ons Nüss Helau“" verabschiedete sich das Prinzenpaar, wohlwissend, dass die kommenden Tage weiterhin von Freude, Musik und ausgelassener Stimmung geprägt sein werden.

