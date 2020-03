27.03.2020 - Stadt Neuss unterstützt Fahnen-Aktion

Die Stadt Neuss hat ihre Stadt-Fahnen am Rathaus rausgehängt. Damit beteiligt sie sich an einer Aktion des Neusser Bürger-Schützen-Vereins: Vielerorts zeigen Menschen in der Corona-Krise Flagge. Fahnen sind und werden gehisst als Zeichen des Dankes, als Zeichen des Zusammenstehens.

„Flagge zeigen gegen Corona – Flagge zeigen für Mitmenschlichkeit“

Der Bürgerschützen-Verein ruft alle Neusserinnen und Neusser dazu auf, Flagge zu zeigen und damit all jenen Dank und Anerkennung zu zeigen, die sich in der Krise für die Mitmenschen einsetzen. Denen, die für ihre Mitmenschen im Einsatz sind, etwa in Krankenhäusern, in Geschäften, die die Grundversorgung sichern, im Rettungsdienst, in Arztpraxen, in Apotheken, kommunalen Verwaltungen und viele weitere Bereiche mehr. Genauso Dank und Anerkennung all den Nachbarinnen und Nachbarn, die anderen helfen.

Die heimatliche Flagge und deren rot-weiße Farben soll aber auch ein Zeichen dafür sein, in diesen Zeiten möglichst daheim zu bleiben.