27.03.2020 - Umleitung für die 848

Wegen einer Baustelle auf der Wolberostraße muss die Stadtwerke-Buslinie 848 ab dem 31. März in Richtung Johanna-Etienne-Krankenhaus für voraussichtlich drei Wochen eine Umleitung fahren. Die Haltestelle Alemannenstraße entfällt deshalb. Die Haltstelle Kolpingstraße wird stattdessen angefahren. Der geänderte Linienweg führt über die Engelbertstraße und von dort in die Plankstraße.

In der Gegenrichtung wird der normale Linienweg gefahren.