27.03.2023 - Buchen städtischer Grillplätze ab sofort online möglich!

Rechtzeitig zum Start der diesjährigen Grillplatzsaison am 01.04.2023 können die Bürger*innen der Stadt Neuss einen weiteren Service als Onlinedienst nutzen: Neuer Baustein des laufenden Digitalisierungsprozesses im Serviceportal der Stadtverwaltung ist jetzt auf der Homepage "Grillplätze online buchen" eingerichtet worden, mit dem die beiden städtischen Grillplätze gemietet werden können; auch die Bezahlung erfolgt künftig online (u. a. per PayPal oder per Lastschrift). Damit können die Grillplätze bequem zu jeder Uhrzeit reserviert werden.

Die Online-Buchung kann über den folgenden Link aufgerufen werden: https://serviceportal-neuss.de/grillplatzbuchungen

Die Stadt Neuss verfügt über zwei Grillplätze – am Jröne Meerke sowie im Freizeitgelände am Südpark. Diese können jeweils vom 01.04. bis 30.09. eines Jahres – zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr (am Südpark bis 22:00 Uhr) – reserviert werden. Nach Auswahl des gewünschten Grillplatzes kann der persönlichen Wunschtermin ausgewählt werden. War die Bezahlung erfolgreich erhält der oder die Bürger*in eine Reservierungsbestätigung als Berechtigungsnachweis.

Die Kosten für die Miete hängen von der Personenanzahl ab (12,- EUR bis 49 Personen; 25,- EUR bei 50 bis 99 Personen; 50,- EUR ab 100 Personen), wobei ein Grillplatz nur einmal am Tag vergeben wird - es gibt keine stundenweise Vermietung.

Die Buchung kann bis einen Tag vor dem Grilltermin telefonisch storniert werden. Falls bereits vorher die Gebühr überwiesen wurde, erfolgt eine Rücküberweisung. Selbstverständlich sind auch weiterhin Buchungen per Telefon oder E-Mail möglich, wenn z. B. keine Online-Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Bitte benutzen Sie dafür die folgende Kontaktmailadresse: umwelt-stadtgruen@stadt.neuss.de