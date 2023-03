27.03.2023 - Jürgen Paatz im Gespräch: Künstlerrundgang mit der Direktorin im Museum

Als ehemaliger Hoehme-Schüler und Meisterschüler von Georg Meistermann begann Jürgen Paatz in den 1960er-Jahren seine Suche nach einer eigenen künstlerischen Ausdrucksweise, die ihn immer wieder aufs Neue das Verhältnis von Stofflichkeit, Form und Farbe und ihrer Verwandlung im Arbeitsprozess austarieren lässt.

Erleben Sie den Künstler am Donnerstag, 30. März 2023 um 18 Uhr persönlich im Dialog mit Museumsdirektorin und Kuratorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz. Im Anschluss an den Rundgang durch die Sonderausstellung „Die Kunst der Wahrnehmung. Jürgen Paatz – Malerei“ haben Sie die Möglichkeit, sich ihren Katalog signieren zu lassen und sich bei einem gemeinsamen Glas Wein auszutauschen!

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich. Aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

