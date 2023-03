27.03.2023 - Stadtwerke-Busschule 2023

In diesem Jahr konnte sich endlich wieder ein Bus der Stadtwerke Neuss in ein interaktives Klassenzimmer verwandeln. Nach drei Jahren Corona-bedingter Zwangspause findet seit Mitte Februar und noch bis zu den Osterferien zum 17. Mal die Stadtwerke Neuss-Busschule statt. Das kostenfreie Angebot richtet sich an die vierten Klassen aller Neusser Grundschulen. Mit dem Übergang zur weiterführenden Schule fahren viele Schülerinnen und Schüler erstmals alleine mit dem Bus. In der Busschule lernen sie auf interaktive und spielerische Art, wie sie sich richtig und sicher im Bus verhalten.

In diesem Jahr nehmen 53 vierte Klassen von 22 Grundschulen mit insgesamt fast 1.300 Schülerinnen und Schülern teil. Heute (27.3.) war die Klasse 4b der Geschwister-Scholl-Schule bei den Stadtwerken zu Besuch. Die Stadtwerke-Mitarbeiter Norbert Funkel und Rolf Beyer helfen den Kindern in der Busschule dabei, die Nutzung des ÖPNV zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Unterstützt werden sie in diesem Jahr von ihren Busfahrerkollegen Dirk Lübbert, Konstantinos Makedas, Dejan Nikolovski und Özgür Gecmez.

In der etwa zweistündigen Busschule üben sie mit den Teilnehmern sicheres Busfahren und richtiges Verhalten an der Haltestelle: Wie verhalte ich mich während der Fahrt, worauf muss ich an der Haltestelle achten und wie steige ich richtig ein oder aus? Die Schülerinnen und Schüler erhalten Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen. Am Ende gibt es für die Kinder eine Tasche mit kleinen Überraschungen.

Die Busschule im 17. Jahr

Die Busschule der Stadtwerke Neuss wurde 2004 für die vierten Klassen der Neusser Grundschulen ins Leben gerufen. Rund 16.000 Schülerinnen und Schüler haben seitdem an der Busschule teilgenommen. „Angefangen haben wir mit seinerzeit 150 Kindern pro Jahr, inzwischen sind es weit mehr als tausend Schülerinnen und Schüler, erklärt Uwe Koppelmann, Leiter Bereich Nahverkehr bei den Stadtwerken Neuss. 53 Termine, verteilt über sieben Wochen, haben die Stadtwerke Neuss mit den Schulen und in Zusammenarbeit mit dem Schulverwaltungsamt koordiniert. Bei den Schülern kommt die Busschule seither gut an: Jedes Jahr bekommen die Stadtwerke gemalte Bilder, Briefe und gebastelte kleine Busse als Erinnerung geschickt.