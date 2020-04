27.04.2020 - Deckensanierung Macherscheider Straße

Die Macherscheider Straße bekommt in der kommenden Woche eine neue Fahrbahndecke. Im Rahmen der Sanierung werden am Montag und Dienstag, 4. und 5. Mai, zunächst die Asphaltdecke gefräst und die vorbereitenden Arbeiten für den Deckeneinbau durchgeführt. In diesem Zeitraum ist die Straße für Anliegerinnen und Anlieger weiterhin befahrbar.

Im Anschluss wird ab Mittwoch, 6. Mai 2020, die neue Fahrbahndecke eingebaut. Aus diesem Grund wird die Macherscheider Straße ab sechs Uhr voll gesperrt und kann aus technischen Gründen ganztägig nicht befahren werden. Rettungsfahrzeuge können die Baustelle zu jeder Zeit passieren.

Für Rückfragen und Auskünfte stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tiefbaumanagements der Stadt Neuss telefonisch unter 02131-906607 und 02131-906022 zur Verfügung.