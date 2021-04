27.04.2021 - Stadtbibliothek wieder geschlossen

Aufgrund des neuen Infektionschutzgesetzes und der Entwicklung der 7-Tage-Inzidenzen im Rhein-Kreis-Neuss bleibt die Neusser Stadtbibliothek bis auf Weiteres geschlossen. Die Außenrückgabe steht hingegen rund um die Uhr zur Verfügung. Zurzeit ausgeliehene Medien werden automatisch bis Dienstag, 1. Juni 2021, verlängert, so dass keine Versäumnisgebühren anfallen. Die Laufzeit gültiger Bibliotheksausweise wird automatisch um die Dauer der Schließungszeit verlängert.

Auf vielfachen Kundenwunsch hin wurde alternativ der Bestell- und Abholservice wiedereingerichtet. Interessierte können im Online-Katalog der Bibliothek maximal bis zu fünf ausleihbare Medien kostenlos reservieren. Die Abholung ist kontaktfrei im Vorraum der Stadtbibliothek dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags zwischen 11 und 14 Uhr möglich. Das Bibliotheksteam informiert die Kundinnen und Kunden, sobald die Abholung möglich ist und weist ihnen einen Abholtag zu. Alternative Termine können darüber hinaus telefonisch vereinbart werden. Auch der Leihverkehr steht ab sofort wieder zur Verfügung: Die Medien können auf individuelle Terminvereinbarung im Vorraum der Bibliothek abgeholt werden.

Alle digitalen Services stehen während der Sonderschließzeit ebenso uneingeschränkt zur Verfügung. Voraussetzung hierfür ist ein gültiger Bibliotheksausweis. Die kostenfreie Anmeldung zu den digitalen Services ist unter dem Link https://stadtbibliothek-neuss.de/anmeldung-fuer-die-onleihe/ möglich, die bequem von zu Hause aus und rund um die Uhr und ohne zusätzliche Gebühren genutzt werden können. Hierzu zählt zum Beispiel die virtuelle Zweigstelle „Onleihe“ (https://www.onleihe.de/neuss/) mit weit über 20.000 eBooks, eAudios und eZeitschriften. Mit „Rosetta Stone“ steht ein Sprachlernportal zum Erlernen von mehr als 30 Fremdsprachen zur Verfügung. Der „PressReader“ hingegen ermöglicht den Zugriff auf über 5.000 nationale und internationale Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern in 60 Sprachen. Auch die Nachschlagewerke „Encyclopedia Britannica“, „Munzinger“ (Länder- und Personensuche) können uneingeschränkt von zu Hause genutzt werden. Weitere Informationen zu den digitalen Services finden Sie auf der Website unter https://stadtbibliothek-neuss.de/lernen/fernleihe-und-datenbanken/.

Außerdem bietet die Stadtbibliothek Neuss ab sofort auch eine telefonische oder digitale Facharbeitssprechstunde an. Das Bibliotheksteam berät die Schülerinnen und Schüler, um die passende Literatur zum Hausarbeitsthema zu finden und zeigt, welche Medien in der Stadtbibliothek Neuss zur Verfügung stehen. Die persönliche und kostenfreie Beratung bietet die Stadtbibliothek für Personen mit gültigem Bibliotheksausweis an. Wer noch keinen Bibliotheksausweis hat, kann sich über die Homepage anmelden. Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können die Stadtbibliothek bis zum Erreichen des 21. Lebensjahres kostenlos nutzen.

Telefonisch erreichbar ist die Stadtbibliothek dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr unter 02131-904242 und jederzeit per E-Mail an bibliothek@stadt.neuss.de.

(Stand: 27.04.2021, Kro)