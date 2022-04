27.04.2022 - Großbritannien und Europa

Mit großer Erleichterung registrieren die meisten EU-Bürger*innen, dass in Frankreich ein Verfechter der europäischen Integration die Wahlen gewonnen hat – im Gegensatz zum britischen Weg, der im Juni 2016 zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU führte. "Brexit means Brexit" war danach eine auf britischer Seite oft wiederholte Formel, die den Eindruck eines klaren Kurses vermitteln sollte. Mit welchen Schwierigkeiten sah sich Großbritannien auf seinem Weg zum EU-Austritt konfrontiert? Welche politischen und wirtschaftlichen Folgen ergeben sich aus dem Brexit für das Vereinigte Königreich, Nordirland, Schottland und die europäischen Nachbarstaaten? Hat der Brexit die Gesellschaft nachhaltig gespalten?

Michael Tobias nimmt in seinem Vortrag in der Volkshochschule Neuss im RomaNEum am Mittwoch, 4. Mai 2022, eine Bestandsaufnahme vor, entwickelt Perspektiven für die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU und stellt diese zur Diskussion. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

