27.04.2023 - Acoustic Concerts im Globe Theater

Die Konzertreihe Acoustic Concerts zieht für den Saisonabschluss ins atmosphärisch beeindruckende Globe Theater Neuss, Stresemannallee, 41460 Neuss..Zu Gast ist am Sonntag, 7. Mai 2023, um 19 Uhr die Band „Makatumbe“ – zweifache Preisträgerin des Musikwettbewerbs „Creole Global Music“.

Die vier jungen Musiker aus Hannover bedienen sich mit großer Kreativität und Kenntnis internationaler Volks-, Tanz- und Popmusik und machen daraus eine energiegeladene Mischung, die das Publikum zum Beben bringt. Ihre lebhafte Bühnenpräsenz ist so breitgefächert wie ihre Musik: Vokalakrobatik und Klarinettenspiel gepaart mit Beatbox, Raggamuffin, Stimmimitation und Obertongesang – all dies breitet sich auf einer melodischen Akkordeon-Klangwelle aus, die auf einem massiven Groovegerüst aus Bass und Schlagzeug rollt: Alles mischt sich, der Bass drückt, die Musik, das Publikum, die Band wird eins.

Tickets:

Tickets sind online unter kulturamt-neuss.de erhältlich, ebenso an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 und an der Abendkasse.

Weitere Infos zu den Acoustic Concerts sind auf der Website kulturamt-neuss.de/acoustic-concerts zu finden.

VRR inklusive:

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen ab dieser Saison alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Besetzung:

Edgar Wendt – Stimme & Klarinette

Markus Korda – Akkordeon

Claas-Henning Dörries – Bass

Eike Ernst – Schlagzeug & Percussion

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Makatumbe, Foto: Daniel Kunzfeld)