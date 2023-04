27.04.2023 - Gedenkveranstaltung zu Ehren der Neusser Widerstandskämpferinnen und -kämpfer

Die Stadt Neuss und der Deutsche Gewerkschaftsbund gedenken am Montag, den 1. Mai 2023, (Tag der Arbeit) den Neusser Widerstandskämpferinnen und –kämpfern für ihren Mut und ihre Entschlossenheit gegen das Nazi-Regime. Die Gedenkveranstaltung beginnt um 10 Uhr an der Gedenkstätte am Rathaus (Messingbuch Rathauspassage, Markt 2-6)

Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler vor 90 Jahren endete die Weimarer Republik, und in deren Folge wurde die Diktatur der Nationalsozialisten im Deutschen Reich etabliert. Es folgte das größte Massenverbrechen der Menschheitsgeschichte, ein beispielloser Angriffs- und Vernichtungskrieg verbunden mit dem organisierten Massenmord in Vernichtungslagern. Auch aus den Reihen der Gewerkschaften haben viele Menschen ihren Widerstand gegen die Nationalsozialisten mit ihrem Leben bezahlt.

„Der Stadt Neuss ist es ein besonderes Anliegen vor diesem Hintergrund, die Neusser Widerstandskämpferinnen – und kämpfer zu ehren und ihnen zu gedenken. Alle Neusser Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zum gemeinsamen Gedenken eingeladen“, betont Bürgermeister Reiner Breuer.