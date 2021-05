27.05.2021 - Baustelle Further Straße

Auf der Further Straße, zwischen Bahnhof und Marienstraße, werden in Höhe der Hausnummer 21 am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. Juni 2021, Kranarbeiten durchgeführt. Aus diesem Grund kann der Verkehr an dort nur einspurig fahren und wird wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Hierdurch kann es zeitweise zu verkehrlichen Behinderungen kommen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Baustellenbereich großräumig zu umfahren.

(Stand 27.05.2021, Fi.)